أردوغان يطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وفي أسرع وقت.جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، عقب مأدبة إفطار مع متقاعدين أتراك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.وأعرب أردوغان عن إدانته "الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين"، داعيا إلى وقف الهجمات "في أسرع وقت".وأضاف أنه "من الواضح أن موجة العنف التي تشنها الحكومة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات وراءها مأزق الداخل"، مبينا أن "هذه تسمى سياسة ظالمة".وأكد أنه "لا يمكن لتركيا أن تبقى صامتة حيال هذه الاعتداءات، التطاول على المسجد الأقصى ودوس حرمة الحرم الشريف خط أحمر بالنسبة إلينا".