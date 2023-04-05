الجهاد الإسلامي: فصائل المقاومة بحالة انعقاد دائمة ومستمرة ومستعدون لمواجهة مفتوحة مهما بلغت التضحيات

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن المقاومة ومن خلفها الجماهير الفلسطينية هي في حالة صمود ومواجهة مستمرة لا تنتهي ولا تتوقف إلا بدحر الاحتلال عن هذه الأرض.





وفيما يتعلق بتصريح الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة الليلة الماضية، أكد سلمي بأنها تعني "إذا استمر الاحتلال في اعتداءاته للمسجد الأقصى فإن الشعب الفلسطيني متأهب ومستعد للدفاع عن الأقصى وسيذهب إلى مواجهة مفتوحة مهما بلغت التضحيات".



وشدد على أن "المسجد الأقصى جوهرة المسلمين ويمثل الهوية الإسلامية والعربية، ومن يتحمل مسؤولة هذه الجرائم هو الاحتلال وسيدفع ثمن هذه الجرائم".



وحول رسالة فصائل المقاومة من خلال إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد، أن الموقف واضح من خلال صواريخ المقاومة التي خرجت من قطاع عزة.





وقال: إن "هذه الصواريخ رسالة تحذيرية للاحتلال من مغبة التمادي على المصلين والمعتكفين في الأقصى وبأن المقاومة هي خلف التضحيات ونضالات الشعب وتؤكد على وجدة الساحات".





وتابع سلمي: بأن الشعب الفلسطيني يعيش وحدة واحدة رغم المخططات التي تريد الفصل السياسي، ورد المقاومة كان واضحاً وضوح الشمس بأن الشعب متوحد في هذه المعركة، ويواجه عدواً واحداً يريد تمرير مخططات وسياساته على القدس والأقصى والشعب الفلسطيني.







وأكدت على لسان المتحدث باسمها، طارق سلمي في تصريح خاص لـ "استوديو الوطن"، أن "فصائل المقاومة في حالة انعقاد دائمة ومستمرة للجم سياسات الاحتلال والرد على جرائمه".