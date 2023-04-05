قيادي فلسطيني لـ"استوديو الوطن": ما جرى بالأقصى ينذر بمخاطر كبيرة لجر المنطقة لحرب دينية

رام الله - دنيا الوطن

أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن ما جرى الليلة الماضية، "كان متوقعاً تماماً من خلال سياسة التصعيد الإجرامي التي لا تمتلك حكومة الاحتلال سواها".

وقال في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن": إن ما جرى محاولة فرض أجندة للاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينذر بمخاطر كبيرة لجر المنطقة لحرب دينية.

وأضاف أبو يوسف أن "هذه الحكومة الإسرائيلية ترتكب جرائم متواصلة، محاولة جر المنطقة لحرب"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى الخروج من حالة إصدار المواقف لمرحلة فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمة مسؤوليه في محكمة الجنايات الدولية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع المجتمع من أجل لجم سياسة التطرف والإرهاب التي تحاول حكومة الاحتلال اتباعها، وتحديداً الإرهاب المنظمة لجر المنطقة لحرب.

وقال: "اتصالات جارية تجرى باتجاه تفعيل الآليات ذات العلاقة بكل ما له علاقة بتجريم هذا الاحتلال على صعيد المؤسسات الدولية، والشيء الرئيسي هو أنه يجب العمل على لجم العدوان وهذا يتطلب لتضافر كل الجهود على صعيد أحرار العالم".

وأكد أبو يوسف أنه "دون أن يكون هناك جدية بفرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية سيبقى يعتقد أنه هناك ضوءً أخضر لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني".