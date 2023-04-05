اشتية يتسلم دعوة لحضور الاحتفال بسبت النور وعيد الفصح المجيد

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، دعوة لحضور الاحتفال السنوي بيوم "سبت النور" وعيد الفصح المجيد، من الأب الياس عواد راعي طائفة الروم الارثوذكس في رام الله.



وحضر مراسم التسليم التي جرت في مكتبه، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورؤساء كنائس رام الله، وعدد من ممثلي مؤسسات وفعاليات المدينة.



وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا المسيحيين لمناسبة الاحتفال بيوم "سبت النور" وعيد الفصح المجيد، مؤكدا أن الأعياد والمناسبات الدينية في فلسطين هي أعياد وطنية، تتجلى فيها المشاهد الوطنية والوحدوية.





رام الله - دنيا الوطن