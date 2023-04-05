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شؤون فلسطينية

أوقاف القدس تؤكد استمرار الاعتكاف في الأقصى طوال رمضان

أوقاف القدس تؤكد استمرار الاعتكاف في الأقصى طوال رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، كافة المسلمين ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك، والصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف في أولى القبلتين، وخصوصاً قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

وأكد المجلس في بيان له، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان الفضيل.

وطلب دول منظمة التعاون الإسلامي الوفاء بالتزاماتها تجاه مسرى نبينا عليه السلام لوقف اعتداءات واقتحامات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين.

واستنكر مجلس الأوقاف اعتداء شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على المعتكفين داخل الأقصى المبارك بالضرب المبرح، وإخراجهم من عبادتهم واعتقالهم، وتكسير أبواب ونوافذ وصوتيات وخزائن كهرباء وحرق سجاد وتدمير غرفة العيادة الصحية في الأقصى في تحد واضح لمشاعر المسلمين.

وطالب المجلس الشرطة الإسرائيلية (القوة القائمة بالاحتلال) بالبقاء خارج بوابات الأقصى، وتمكين المصلين من كل أرجاء فلسطين من ممارسة حقهم بالوصول إلى مسجدهم الأقصى طيلة أيام السنة.

ودعا المجلس للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من داخل المسجد الأقصى، وإلغاء أوامر إبعاد عشرات المقدسيين عنه.

وشدد المجلس على أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والمستجدات في المسجد الأقصى المبارك، بإسناد مباشر من صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية، وبدعم ورباط أهل القدس وفلسطين ومن آزرهم من مسلمي وأحرار العالم للحفاظ على الأقصى مسجدا خالصا للمسلمين وحدهم كما هو الوضع القائم.

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