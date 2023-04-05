رئيس أركان جيش الاحتلال: إسرائيل مستعدة حاليًا لتنفيذ هجوم ضد إيران

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، استعدادت الجيش لأي هجوم ضد أهداف إيرانية.وقال هاليفي: إن "إسرائيل مستعدة حاليا لتنفيذ هجوم في إيران"، موضحا أنه بإمكان الجيش التحرك في مناطق بعيدة وقريبة على حد سواء.وفي حديث لإذاعة جيش الاحتلال، شدد على أن "إسرائيل قادرة على مواجهة أي تحدٍ أمني بمفردها"، وفق قوله.كما وأضاف هاليفي: "إن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل أمر جيد، إلاّ أن ذلك غير ضروري، علماً بأن إسرائيل دولة مستقلة"، حسب وصفه.ولفت إلى أن الجيش سيعزز خلال السنوات المقبلة قدراته على العمل في إيران، والرد بشكل حاسم على أية خطوة استفزازية.وأردف هاليفي: "إن ما يثير قلقي حقًا خلال الأيام القليلة الماضية، هو الربط بين الأمن والوضع الاجتماعي الذي طرأ في إسرائيل على ضوء التغييرات في جهاز القضاء".وعن ظاهرة العصيان في صفوف جنود الاحتياط، أكمل: "نريدهم أن يأتوا دون تحفظ وبلا قيد أو شرط في أية مهمة يتم استدعاؤهم لها".وختم هاليفي بالقول: "معظم عناصر الجيش الذي يتدرب على الحرب هو جيش احتياطي، ونحن بحاجة إليهم مؤهلين وجاهزين وبإرادة".