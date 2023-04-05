نتنياهو يزعم: ملتزمون بالوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف



وأصيب عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.



رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الأجواء في المسجد الأقصى المبارك.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن نتنياهو ادعى بأن "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة، وحرية الوصول الى أماكن العبادة لجميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغيير ذلك".