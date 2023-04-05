ارزيقات: مصرع طفلة بحادث دعس في قلقيلية

لقيت طفلة تبلغ من العمرعامين مصرعها إثر تعرضها لحادث دعس على الطريق الواصل بين بلدتي سنيرية وبديا جنوب مدينة قلقيلية.





وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن شرطة محافظة قلقيلية تلقت بلاغاً عصراليوم يفيد بوقوع حادث سير دعس تعرضت له طفلة تبلغ من العمر عامين على الطريق الواصل بين بلدتي سنيرية وبديا بمحافظة قلقيلية وتم نقلها بحالة حرجة إلى مشفى سلفيت الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.





رام الله - دنيا الوطنوأضاف العقيد ارزيقات أنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.