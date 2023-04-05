شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: تهديدات الاحتلال ضد القدس والضفة وغزة لا تخيف المقاومة

قيادي بالجهاد: تهديدات الاحتلال ضد القدس والضفة وغزة لا تخيف المقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نافذ عزام، اليوم الأربعاء، على تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى من تدنيس مستمر، والاعتداءات التي طالت المرابطين والمرابطات.

وقال عزام في تصريحات له: "نحذر حكومة الاحتلال من التمادي في تصعيدها، فشعبنا ومقاومته لا يمكن أن يصمت على هذا العدوان".

وشدد أن تهديدات قيادات الاحتلال في كل الساحات لاسيما ضد قطاع غزة، لا تخيف المقاومة، ولن تثنيها عن تحقيق أهدافها.

وزاد عزام: "شعبنا ملتفٌ حول خيار المواجهة والاشتباك، وقد أثبت ذلك بكل قوةٍ واقتدار في كل معاركه السابقة وخاصةً معركتي سيف القدس ووحدة الساحات".

وأكمل: "كلما أوغل العدو في دمائنا، وصعّد عدوانه ضد مقدساتنا، سيرى منا صور بطولة وفداء على خطى الشهداء ضياء حمارشة، خيري علقم، عدي التميمي، رعد خازم، ومئات النماذج الناصعة في تاريخ جهادنا المستمر".

وختم عزام بالقول: إن "صرخاتُ الحرائر من المرابطات، ومشهد تكبيل المئات من شيوخنا وشبابنا في الأقصى المبارك- التي رآها العالم كله- لن تُمحى من ذاكرة كل مجاهد حر، والرد على هذه الاعتداءات الوحشية حتمي- بمشيئة الله".

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