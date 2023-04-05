شؤون فلسطينية

هنية يصل إلى بيروت في زيارة تستمر عدة أيام

هنية يصل إلى بيروت في زيارة تستمر عدة أيام
وفد حركة حماس في بيروت برئاسة إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
وصل  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ظهر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق ما ذكر موقع الحركة الرسمي على الإنترنت، فإن زيارة هنية تستمر عدة أيام.

وكان هنية أصدر تصريحاً أمس الثلاثاء بشأن الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى المبارك الليلة الماضية.

وأكد أن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك، "جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها"، مطالباً الجميع بأن يتحملوا المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا.

ودعا جماهير شعبنا في الضفة و48 للتوجه إلى المسجد الأقصى.

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