بماذا علقت الأمم المتحدة على ما جرى بالأقصى فجرًا؟

رام الله - دنيا الوطنعلق مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، على ما جرى من أحداث في الأقصى فجر اليوم.وقال وينسلاند: "صدمت من مشاهد العنف في الأقصى وعنف القوات الإسرائيلية"، مضيفًا: "كما أدين استخدام الفلسطينيين للألعاب النارية والحجارة داخل المسجد".واعتدت قوات الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالضرب المبرح على المعتكفين في المسجد الأقصى واعتقلت عدداً منهم.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة، باحات المسجد الأقصى ، واعتدت على المصلين، وأخلت المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته، وأخرجتهم بالقوة.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.يشار إلى أن عيد الفصح اليهودي اعتباراً من غروب شمس، الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.