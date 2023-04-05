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وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الأقصى

وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الأقصى
محمد مختار جمعة
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير أوقاف جمهورية مصر العربية محمد مختار جمعة، من عواقب التغاضي عن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة، واقتحامها السافر للمسجد الأقصى المبارك، وعدم كبح جماح وصلف هذه العصابات الآثمة.

وأدان جمعة في بيان، اليوم الأربعاء، ممارسات الغطرسة وانتهاك المقدسات وكل حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال واعتداءها الآثم على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وندد بالاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني والمواطنين العزل، مشددا على أن التمادي في مثل هذه الأعمال الهوجاء ينسف كل فرص ومحاولات تحقيق السلام، ويؤجج مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويشكل وصمة عار في جبين ما يسمى بالعالم الحر وأدعياء حقوق الإنسان، ويوجه طعنات قاتلة لكل محاولات الحوار بين الأديان والحضارات.

ودعا جمعة كل المؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة دورها في الحفاظ على ما تدعو إليه من حقوق الإنسان، وأهمها حقه في أداء شعائر دينه، آمنا مطمئنا.

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