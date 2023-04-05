تجمع حرية يقدم بلاغًا معلوماتيًا للمدعي العام للجنائية الدولية حول العدوان على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقدم تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً معلوماتياً بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، للمدعي العام للمحكمة كريم خان؛ تعلق باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء للمصلى القبلي في المسجد الأقصى، واقتحام المستوطنين صباح اليوم الأربعاء لباحات المسجد الأقصى.وعبر التجمع "حرية" في بلاغه عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني ضحية الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيها، نحو تشكيل المحكمة وبدء التحقيق لغرض ردع المجرمين ، على اعتبار أن ذلك خطوة نحو تمكينهم من حقهم في الإنصاف القانوني والقضائي الفعال.وجاء في بلاغ التجمع "حرية" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء أمس الثلاثاء الموافق 04/ ابريل/2023 ، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك وقامت بأعمال تخريب رصد منها تكسير الشبابيك والأبواب وإشعال النيران في جزء منه، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المعتكفين فيه، واعتدت على النساء والأطفال، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين.وقال التجمع في بلاغه إن شرطة الاحتلال عززت بقوات إضافية في أرجاء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وشنت حملت اعتقالات طالت (410) مواطن فلسطيني كانوا يقومون بشعائر دينية في المصلى القبلي وباحات المسجد الأقصى.وأشار في بلاغه إلى مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي تلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تثبت اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب المبرح باستخدام العصي وأعقاب البنادق، وتوضح مشاهد اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمئات المعتكفين في المسجد الأقصى.وأردف التجمع "حرية" في بلاغه أنه وفي سياق الهجوم الممنهج والمنظم على المسجد الأقصى وباحته اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء الموافق 05/04/2023 المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.وأشار إلى دعوات "اتحاد منظمات الهيكل" المتطرفة إلى أوسع حملة اقتحام للمسجد الأقصى بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي الذي يبدأ اعتباراً من غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 05/04/2023 ويستمر حتى 12 /04/2023 الجاري.كما وقال التجمع في بلاغه أن هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى تندرج في سياق قرار إسرائيلي رسمي من أعلى مستوى سياسي وأمني وعسكري، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى وصولاً لتقسيمه مكانياً، وضمن عمليات أسرلة وتهويد لمدينة القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين.وعبر التجمع "حرية" في بلاغه عن بالغ قلقه إزاء الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال العنصري ومستوطنيها بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة في الأراضي الفلسطينية و التي ترقى لتشكل جرائم ضد الإنسانية وفقاً لما بينته أحكام نظام روما.وفي ختام البلاغ، طالب التجمع "حرية" مكتب الادعاء العام في المحكمة بفتح تحقيق في هذه الجرائم المتواصلة، وتفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة الدولية، وتضييق مساحة وسياسية الإفلات من العقاب، بما يضمن وقف مسلسل الانتهاكات الخطيرة والجسمية الموجهة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.