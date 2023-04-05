الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين لشهر شباط

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 5.51% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 101.24 خلال شهر شباط 2023 مقارنة بـ 107.15 خلال كانون ثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسيةسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 11.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.79% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 5.33% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنسوجات.سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.