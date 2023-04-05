مركز فلسطين: الاعتقالات المكثفة للمعتكفين في الأقصى تهدف لتحقيق الردع والتخويف

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عمليات الاعتقال الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المعتكفين في المسجد الأقصى تهدف إلى تحقيق الردع وتخويف الفلسطينيين من التواجد بالمسجد الأقصى.وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال قامت بعد منتصف الليلة الماضية باقتحام المصلى القبلي، داخل المسجد الأقصى المبارك بعد حصاره لساعتين وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز السام تجاه المعتكفين بهدف إخلائهم من المسجد، وهاجمت المعتكفين بشكل همجي واعتدت عليهم بالضرب المبرح والسحل على الأرض واعتقلت ما يقارب 400 منهم.وأضاف أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين بعد تقييد أيديهم عبر حافلات إلى قاعدة عسكرية بين عناتا والعيسوية، حيث احتجزتهم لساعات ورفضت تقديم العلاج والرعاية الطبية العاجلة للعشرات منهم أصيبوا بكسور ورضوض وجروح في أماكن مختلفة من الجسم.