عقب جلسة تقييم.. وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات بشأن الوضع في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأصد وزير جيش الاحتلال، يوآاف غالانت، اليوم الأربعاء، عدة تعليمات بعد جلسة تقييم أجراها لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى.وقال مكتب وزير جيش الاحتلال، إن "يوآف غالانت أجرى تقييماً خاصاً للوضع الأمني مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس (شاباك) رونين بار، ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، ومنسق عمليات الحكومة اللواء غسان عليان وغيره من كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية".وتابع، أنه في أعقاب التقييم "أصدر غالانت تعليماته بتعزيز التعاون العملياتي بين الأجهزة الأمنية المختلفة للسماح بحرية العبادة وفي ونفس الوقت منع المواجهات في الأقصى، وأوعز بالبقاء على جاهزية عالية لمواجهة كل الاحتمالات من كل الجبهات:".وشهدت مدينة القدس المحتلة، الليلة، حالة من التوتر والمواجهات، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين داخل المسجد الأقصى، وأجبرتهم على الخروج تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.واعتقلت قوات الاحتلال، خلال ساعات الليل المئات من المعتكفين في الأقصى، فيما أفادت مصادر مقدسية، أن عدد المعتقلين وصل إلى نحو 500 معتقل.وفي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية بالقطاع ، دون تسجيل أي إصابات.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.