شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية بانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة

اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية بانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين السفير ديفيد دا سيلفا، وأطلعه على آخر التطورات وانتهاكات الاحتلال، كما بحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل، بانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة والعبادة وما شهدناه من اعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والإنساني في فلسطين.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وبحث رئيس الوزراء مع الممثل الكندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 لحماية حل الدولتين والحفاظ عليه، مشيرا إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشبيك القطاع الخاص بين البلدين.

وثمن اشتية الدعم الكندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، وتمكين المرأة، والأعمال، والمساعدات الإنسانية، والأونروا، مشددا على ضرورة فتح مزيد من آفاق التعاون، وتقديم كندا دعما لعدد من المشاريع التنموية التي تساهم في خلق فرص عمل خاصة بين صفوف خريجي الجامعات، وتقديم المساعدات في بناء جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني.

أخبار ذات صلة

الأزهر يُدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المُصَلِّين والمُعتكفين

الأزهر يُدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المُصَلِّين والمُعتكفين

تجمع حرية يقدم بلاغًا معلوماتيًا للمدعي العام للجنائية الدولية حول العدوان على الأقصى

تجمع حرية يقدم بلاغًا معلوماتيًا للمدعي العام للجنائية الدولية حول العدوان على الأقصى

أول تعليق من الولايات المتحدة على الأحداث في المسجد الأقصى

أول تعليق من الولايات المتحدة على الأحداث في المسجد الأقصى

نادي الأسير ومؤسسة الضمير: أكثر من (9750) حالة اعتقال لأطفال منذ 2015

نادي الأسير ومؤسسة الضمير: أكثر من (9750) حالة اعتقال لأطفال منذ 2015

مؤسسة القدس الدولية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين دليل على إجرام الاحتلال

مؤسسة القدس الدولية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين دليل على إجرام الاحتلال

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين لشهر شباط

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين لشهر شباط

مركز فلسطين: الاعتقالات المكثفة للمعتكفين في الأقصى تهدف لتحقيق الردع والتخويف

مركز فلسطين: الاعتقالات المكثفة للمعتكفين في الأقصى تهدف لتحقيق الردع والتخويف

عقب جلسة تقييم.. وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات بشأن الوضع في الأقصى

عقب جلسة تقييم.. وزير جيش الاحتلال يصدر تعليمات بشأن الوضع في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تجمع حرية يقدم بلاغًا معلوماتيًا للمدعي العام للجنائية الدولية حول العدوان على الأقصى

تجمع حرية يقدم بلاغًا معلوماتيًا للمدعي العام للجنائية الدولية حول العدوان على الأقصى

نادي الأسير ومؤسسة الضمير: أكثر من (9750) حالة اعتقال لأطفال منذ 2015

نادي الأسير ومؤسسة الضمير: أكثر من (9750) حالة اعتقال لأطفال منذ 2015

مؤسسة القدس الدولية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين دليل على إجرام الاحتلال

مؤسسة القدس الدولية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين دليل على إجرام الاحتلال

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين لشهر شباط

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين لشهر شباط

مركز فلسطين: الاعتقالات المكثفة للمعتكفين في الأقصى تهدف لتحقيق الردع والتخويف

مركز فلسطين: الاعتقالات المكثفة للمعتكفين في الأقصى تهدف لتحقيق الردع والتخويف

المطران حنا: ما حدث في باحات الأقصى جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال

المطران حنا: ما حدث في باحات الأقصى جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال

جبارين: التصعيد بالقدس خطير والمقاومة لن تسمح بالاستفراد بالأقصى

جبارين: التصعيد بالقدس خطير والمقاومة لن تسمح بالاستفراد بالأقصى

حمادة: ما يقوم به الاحتلال في الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

حمادة: ما يقوم به الاحتلال في الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

منوعات

أغنية زي الحب للنجم الشاب حسام حجازي تحقق ملايين المشاهدات

أغنية زي الحب للنجم الشاب حسام حجازي تحقق ملايين المشاهدات

حمو بيكا في هجوم حاد على هاني شاكر: دعيت عليه وربنا جابلي حقي

حمو بيكا في هجوم حاد على هاني شاكر: دعيت عليه وربنا جابلي حقي

ريهام عبد الغفور: لدي رغبة شديدة في تبني بنت وسأفعل

ريهام عبد الغفور: لدي رغبة شديدة في تبني بنت وسأفعل

بالفيديو: الفنانة أحلام تلتقي بالمارد وتطلب أمنيتها

بالفيديو: الفنانة أحلام تلتقي بالمارد وتطلب أمنيتها

ما حقيقة تعرض أولاد جورجينا ورونالدو للضرب في السعودية؟

ما حقيقة تعرض أولاد جورجينا ورونالدو للضرب في السعودية؟

شاهد: تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير جدلاً واسعاً

شاهد: تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير جدلاً واسعاً

أيمن زيدان في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: سرق ما تبقى من روحي

أيمن زيدان في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: سرق ما تبقى من روحي

عمرو دياب يعزّي دينا الشربيني بوفاة والدها

عمرو دياب يعزّي دينا الشربيني بوفاة والدها

ما حقيقة إلغاء برنامج العرافة وإحالة بسمة وهبة للتحقيق

ما حقيقة إلغاء برنامج العرافة وإحالة بسمة وهبة للتحقيق

شاهد: الظهور الأول لابن باريس هيلتون من أم بديلة

شاهد: الظهور الأول لابن باريس هيلتون من أم بديلة

عربي

وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الأقصى

وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الأقصى

مفتي مصر يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

مفتي مصر يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

أبو الغيط: نحذر من مغبة تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني

أبو الغيط: نحذر من مغبة تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني

مصر: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى بغيضة ومستنكرة

مصر: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى بغيضة ومستنكرة