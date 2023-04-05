المطران حنا: ما حدث في باحات الأقصى جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن "ما حدث وما يحدث بشكل يومي من اقتحامات واستفزازات خطيرة تقوم بها السلطات الاحتلالية في باحات المسجد الأقصى إنما هو أمر مرفوض ومستنكر منا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين".





رام الله - دنيا الوطنوأضاف المطران حنا: "ففي صبيحة اليوم الأربعاء، ارتكبت جريمة احتلالية جديدة في باحات الأقصى حيث تم اعتقال المئات من المواطنين الذين ذهبوا لأداء شعائرهم الدينية في محاولة هادفة لتعكير الأجواء، وخاصة في هذه الأيام التي يحتفل بها المسلمون بشهر رمضان ويستعد المسيحيون لاستقبال أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد".