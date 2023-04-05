جبارين: التصعيد بالقدس خطير والمقاومة لن تسمح بالاستفراد بالأقصى

قال نائب رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، إن اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين تصعيد خطير.





وأكد جبارين أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "آن الأوان لجميع الدول العربية والإسلامية التي طبعت مع الاحتلال أن توقف التطبيع".وتابع جبارين: أننا نمر في مرحلة تاريخية فاصلة بتاريخ الشعب الفلسطيني، داعيا أبناء شعبنا الفلسطيني بأن يهبوا نصرة للمسجد الأقصى المبارك.وكان قد أصيب عدد من المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل المسجد الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.واعتلت شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه وحطمت عددًا من نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المعتكفين داخله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.