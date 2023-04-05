حمادة: ما يقوم به الاحتلال في الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن ما يقوم به الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطين، تجاوز للخطوط الحمراء.وأضاف حمادة أن العدوان الهجمجي في الأقصى يعبر عن نازية الاحتلال المتأصلة فيه، وشغفه للقتل والإجرام، مشدداً على أن جرائم الاحتلال في المسجد المبارك ستفضي إلى ويل وسيعود عليه.وتابع قائلاً: "يظن الاحتلال واهما بأن اعتدائه على المرابطين سيمر مروراً عادياً، لكن المقاومة وشعبنا سيبددون سريعاً هذا الغيظ من المشاهد المحزنة، جراء ما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى".وأكد أنه يجب أن تشتعل كل فلسطين لهيباً تحت أقدام الصهاينة، ويجب أن تقطع الأنظمة المطبعة علاقاتها مع الاحتلال المجرم.وأوضح أن "التطبيع بات خنجرا في قلب حرائر المرابطين والمرابطات في القدس"، داعياً أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج للشوارع نصرة للقدس والمسجد الأقصى.