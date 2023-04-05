ناصر الدين: الاحتلال يتحمل مسؤولية العدوان الهمجي على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين أن شعبنا الفلسطيني موحد لإفشال مخططات الاحتلال بالسيطرة على المسجد الأقصى واقتحامه وتنفيذ المستوطنين لما يسمى "ذبح القرابين"، مشددا على أن الاحتلال يتحمل مسؤولية عدوانه الهمجي الليلة وصباح اليوم على المصلين في الأقصى.وقال إن قمع المصلين واعتقالهم بوحشية لن تثني شعبنا عن الدفاع عن الأقصى، بل تزيده إصرارا وتمسكا بالأقصى.وقال إن شعبنا لن يقر له قرار وهو ينظر للأقصى وهو ينتهك، وللمعتكفين والمرابطين وهم يتعرضون لأبشع عدوان وقمع، وللمرابطات وهن يضربن وتسيل الدماء من رؤوسهن، هذه المشاهد لا يمكن أن يمررها شعبنا مرور الكرام، وسيتصدى لها بكل قوة.وأكد ناصر الدين أن المقاومة التي قالت كلمتها في كل مرة، ستقول كلمتها هذه المرة، وبالطريقة التي يقررها شعبنا الذي يبدع دوما في الدفاع عن حقوقه ومقدساته.وحيا القيادي في حماس عزيمة المرابطين الثائرين واستبسالهم في مواجهة الاحتلال وقواته الغاشمة بصدورهم العارية وبإرادتهم الحديدية التي لا تكسرها كل أدوات القمع الصهيونية، ووجّه تحية خاصة للمعتكفات والمرابطات الذين استبسلوا في الدفاع عن الأقصى وأقاموا الحجة على كل أحرار العالم لنصرة مسرى رسول الله.