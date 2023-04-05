شؤون فلسطينية

الشباب والثقافة تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال

الشباب والثقافة تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة العامة للشباب والثقافة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين ووقف جرائم الاحتلال بحقهم، ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني: "يواصل الاحتلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال والتنكيل والترهيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل والتي أكدت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص التعليم والنمو".

وأضافت: "قامت قوات الاحتلال المجرمة بقتل 17 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية عام 2023، ووصل عدد الشهداء الأطفال منذ عام 2000 إلى 2259 طفلًا، بينما وصل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال نفس الفترة أكثر من 20 ألف طفلًا بينهم 160 طفل لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي".

وبيَّنت الهيئة إلى أن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفلسطينية تزداد بسبب سياسات الاحتلال الأمر الذي يزيد من معاناة الأطفال الفلسطينيين في كافة المجالات، مشيرة إلى أن أكثر من مليون طفل فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعانون من حصار جائر ويمنع عنهم العلاج والدواء ويحرمون من التمتع بأبسط حقوقهم لعيش حياة آمنة كريمة.

ودعت كافة المؤسسات الفلسطينية التي تختص بالأطفال للتعاون والعمل المشترك لتوفير الحماية والدعم والمناصرة للأطفال الفلسطينيين لنيل حقوقهم المختلفة، وفي مقدمتها توفير تعليم مناسب وتقديم الخدمات الصحية وتوفير أماكن للعب واللهو الهادف.

وأكدت بأنها تبذل قصارى جهدها لخدمة الأطفال، منوهةً إلى أنها أطلقت عدة فعاليات لدعمهم والتعريف بحقوقهم بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.

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