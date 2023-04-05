صبري: سلوك الاحتلال بحق الأقصى لن يدفع المعتكفين للتراجع

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي بحق المسجد الأقصى لن يدفع المعتكفين للتراجع عن الرباط في باحاته.





وبين صبري أن اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى واقتحام باحاته هو أمر مبيت له.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح أن هناك مخططا صهيونيا معد مسبقًا يستهدف المسجد الأقصى ويجب التصدي له.وكان قد أصيب عدد من المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل المسجد الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.واعتلت شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه وحطمت عددًا من نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المعتكفين داخله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.