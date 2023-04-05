أحمد بحر: على العالم الخروج من دائرة الاستنكار إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، إن "الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال وعصاباته الفاشية بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه سترتد عليه وتعجل من لحظة زواله، ولن تفلح في ثني شعبنا للذود عن مقدساته بكل ما أوتي من قوة".وشدد بحر في تصريح اليوم الأربعاء، أن المطلوب من العالم اليوم الخروج من دائرة الاستنكار إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية في اتجاه محاسبة الاحتلال وعزله وإعلان إنهاء التطبيع معه ودعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهته.وأكمل: إن ما يجري من اعتداءات وحشية ممنهجة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه يستوجب من الأمة العربية والإسلامية بكل مكوناتها السياسية والشعبية تقديم النصرة الحقيقية التي ترتقي لمستوى خطورة الحدث، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته الدينية و التاريخية إزاء ذلك.