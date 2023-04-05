هيئة الأسرى: الأسير يزن عاصي 300 يوم بالزنازين وحاليا بالعزل

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال ومعاناة الأسير يزن ياسر عاصي (38 عاما) من مدينة رام الله، بعد زيارة محامية الهيئة حنان الخطيب له في عزل مجدو.وقالت الهيئة إن الأسير أمضى 300 يوم بالزنازين، وتنقل بين عوفر ثم عزل هداريم ومن بعدها مجيدو، ويتواجد حاليا في غرفة مراقبة بها 4 كاميرات، بعد رفضه قبل عدة أيام طلب السجانين بإخراج يديه من فتحة الباب لتقييده، حيث باشروا بالهجوم عليه وضربه، ثم تقييده بالسرير وإبقائه مشبوحا لمدة يوم كامل، بالإضافة إلى حرمانه من زيارة أهله منذ أكثر من شهر.الجدير بالذكر أن الأسير يعاني من مرض بالأعصاب و تناول العديد من الأدوية، كما كان محكوما بالسابق لمدة 11 سنة، وهذا الاعتقال هو الثاني له، حيث أمضى سنة ونصف بالاعتقال الإداري وقد تم تمديده لمدة 6 شهور اضافية بتاريخ 29/3/2023.