مفتي القدس يدين اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى

رام الله - دنيا الوطن

أدان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، جريمة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمصلين المتواجدين داخل مصلياته وباحاته.





ووصف الشيخ حسين هذا العدوان بالآثم والخطير، وأنه سيؤدي إلى انفجار كبير، موجهاً نداء استغاثة للأمتين العربية والإسلامية، لحماية أولى قبلتيهم، وثالث مساجدهم التي تشد إليها الرحال، ومسرى نبيهم، صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى الذي يئن تحت وطأة الاحتلال وظلمه، الذي اعتدى على المصلين في داخله، وخرب محتويات المسجد القبلي ودنسه، واعتقل المئات من المصلين.





كما وأوضح أن الاعتداء الذي وقع الليلة الماضية وصباح اليوم على قدسية المسجد والمصلين يدل على أن هذه السلطات تضرب بعرض الحائط الشرائع والقوانين والأعراف الدولية جميعها، وتساعد على جر المنطقة إلى حرب دينية قد تدمر المنطقة برمتها.

وحيا الشيخ حسين، حراس المسجد الأقصى المبارك وسدنته والمرابطين فيه على الالتزام بواجبهم في حماية مسجدهم الأقصى، وحث كل من يستطيع شد الرحال إليه والمرابطة فيه، أن لا يتردد في ذلك، لإعماره بالصلاة والعبادة، لتفويت الفرصة على المتربصين به.