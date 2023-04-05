كهرباء غزة توضح الفئات المستهدفة في حملتها لتصويت أوضاع المواطنين

أوضحت شركة كهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، الفئات المستهدفة في حملتها لتصويت أوضاع المواطنين.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك حملة مميزة ومتنوعة تطلقها كهرباء غزة تستهدف كافة شرائح المشتركين (حملة تسوية المتأخرات، حملة تجزئة الاشتراكات العائلية، حملة مكافأة المشتركين الملتزمين بالسداد النقدي، حملة التحول للقسط النقدي الثابت لمشتركي الدفع المسبق، حملة أهلنا وما نسيناكم).



وطالبت الشركة المواطنين باغتنام فرصة التسهيلات لتصويب وتسوية أوضاعهم، حيث ستبدأ الحملة يوم غد الخميس، وتستمر حتى العاشر من آيار/مايو المقبل.





رام الله - دنيا الوطن