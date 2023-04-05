نائب أردني:ما حدث الليلة رسالة للمشاركين بالعقبة وشرم الشيخ ونطالب مجدداً بطرد السفير الإسرائيلي









وأكد عطية، أن "الرد الحقيقي من كل الدول العربية التي تقيم علاقات مع الاحتلال أو تستقبل سفراء للاحتلال أن يبادروا فوراً لطرد السفراء من الدول العربية والإسلامية وتقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني لتمكينهم من مواصلة الدفاع عن أرضنا".



وتابع النائب في مجلس النواب الأردني: بأن "الإدانة والشجب لا يرضيان شعوب الأمة العربية ونطالب مجدداً بطرد السفير الإسرائيلي من عمان".



وختم عطية تصريحاته بأننا "نرى أن هذا الشعب العظيم هو من سيدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: "نوجه تحية لهذا الشعب البطل ونطالب كافة القيادات الفلسطينية بالتوحد لدحر الاحتلال".

وشدد على أن ما حدث "نقض حقيقي لكل الاتفاقيات السابقة، ووصمة عار لكل من يتخاذل دعماً لأهلنا في فلسطين".وأكد عطية، أن "الرد الحقيقي من كل الدول العربية التي تقيم علاقات مع الاحتلال أو تستقبل سفراء للاحتلال أن يبادروا فوراً لطرد السفراء من الدول العربية والإسلامية وتقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني لتمكينهم من مواصلة الدفاع عن أرضنا".وتابع النائب في مجلس النواب الأردني: بأن "الإدانة والشجب لا يرضيان شعوب الأمة العربية ونطالب مجدداً بطرد السفير الإسرائيلي من عمان".وختم عطية تصريحاته بأننا "نرى أن هذا الشعب العظيم هو من سيدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية".

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن ما حدث الليلة الماضية في المسجد الأقصى يشير إلى أن "الاحتلال يسطر إثباتات أخرى بأنه لا يريد سلام".وأضاف في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن"، أن "هذه رسالة لكل من حضر مؤتمر العقبة وشرم الشيخ، حيث أن الإسرائيليين لا يلتزمون بالاتفاقيات".