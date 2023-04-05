جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث تطورات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنتعقد جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ظهر الأربعاء، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي الشريف، والاعتداء على المعتكفين واعتقال المئات منهم.ودعت المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيسة الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأربعاء، إلى الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات في المسجد الأقصى.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية "استمرار التحرك وعلى المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفاً مرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".ووفق قناة (المملكة)، فإن "الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب يؤكد على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة".