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أبو الغيط: نحذر من مغبة تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني

أبو الغيط: نحذر من مغبة تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني
أحمد أبو الغيط
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين واعتقال المئات منهم، محذراً من مغبة تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني.

وقال أبو الغيط في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إن "هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم".

ودعا المجتمع الدولي، إلى التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب أبو الغيظ الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، مُحذراً من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية ستقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها".

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