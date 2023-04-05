هأرتس: الصور القاسية بالأقصى ستجبر آلاف المستوطنين على قضاء عيد الفصح بالملاجئ

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الصور القاسية في المسجد الأقصى ستجبر مئات الآلاف من المستوطنين على قضاء عيد الفصح في الملاجئ.وقال الصحفي عاموس هرئيل من (هأرتس)، إنه "قد لا يعيد التاريخ نفسه بالضبط، لكن حادثة الليلة داخل المسجد الأقصى هي نسخة طبق الأصل تقريباً للأحداث التي وقعت في شهر رمضان قبل حوالي عامين حيث امتدت التوترات في شرق القدس إلى قطاع غزة وأدت إلى عملية (حارس الأسوار)".وأضاف: "والآن قد تؤدي الصور القاسية التي التقطت للشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الليلة إلى نتيجة مماثلة".كما ذكرت (هأرتس)، أن "الحكومة الإسرائيلية تخشى اندلاع مواجهة عسكرية مع غزة في هذا الوقت تحديدا، الأمر الذي سيجبر مئات الآلاف من المستوطنين على قضاء عيد الفصح في الملاجئ".واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، واعتقلت المئات من المصلين بداخله واعتدت عليهم بالضرب المبرح، فيما قدرت مصادر مقدسية عدد المعتقلين بنحو 500 معتقل.وجددت قوات الاحتلال اقتحام الأقصى عقب صلاة الفجر، وأخرجت المعتكفين بداخله، تمهيداً لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.