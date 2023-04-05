شؤون فلسطينية

هأرتس: الصور القاسية بالأقصى ستجبر آلاف المستوطنين على قضاء عيد الفصح بالملاجئ

هأرتس: الصور القاسية بالأقصى ستجبر آلاف المستوطنين على قضاء عيد الفصح بالملاجئ
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الصور القاسية في المسجد الأقصى ستجبر مئات الآلاف من المستوطنين على قضاء عيد الفصح في الملاجئ.

وقال الصحفي عاموس هرئيل من (هأرتس)، إنه "قد لا يعيد التاريخ نفسه بالضبط، لكن حادثة الليلة داخل المسجد الأقصى هي نسخة طبق الأصل تقريباً للأحداث التي وقعت في شهر رمضان قبل حوالي عامين حيث امتدت التوترات في شرق القدس إلى قطاع غزة وأدت إلى عملية (حارس الأسوار)".

وأضاف: "والآن قد تؤدي الصور القاسية التي التقطت للشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الليلة إلى نتيجة مماثلة".

كما ذكرت (هأرتس)، أن "الحكومة الإسرائيلية تخشى اندلاع مواجهة عسكرية مع غزة في هذا الوقت تحديدا، الأمر الذي سيجبر مئات الآلاف من المستوطنين على قضاء عيد الفصح في الملاجئ".

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، واعتقلت المئات من المصلين بداخله واعتدت عليهم بالضرب المبرح، فيما قدرت مصادر مقدسية عدد المعتقلين بنحو 500 معتقل.

وجددت قوات الاحتلال اقتحام الأقصى عقب صلاة الفجر، وأخرجت المعتكفين بداخله، تمهيداً لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى

هأرتس: الصور القاسية بالأقصى ستجبر آلاف المستوطنين على قضاء عيد الفصح بالملاجئ

هأرتس: الصور القاسية بالأقصى ستجبر آلاف المستوطنين على قضاء عيد الفصح بالملاجئ

مشعل: ما يجري بالأقصى نقلة خطيرة في العدوان عليه

مشعل: ما يجري بالأقصى نقلة خطيرة في العدوان عليه

الرجوب: نستنكر ثقافة غضّ الطرف عن الاعتداءات المتكررة بحقّ لاعبينا و منشآتنا الرياضية

الرجوب: نستنكر ثقافة غضّ الطرف عن الاعتداءات المتكررة بحقّ لاعبينا و منشآتنا الرياضية

طالع: التعليم بغزة تُعلن عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024

طالع: التعليم بغزة تُعلن عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024

الاحتلال يجرف 10 دونمات شرق سلفيت

الاحتلال يجرف 10 دونمات شرق سلفيت

تركيا تعقب على اقتحام الاحتلال للأقصى واعتقال بعض المصلين

تركيا تعقب على اقتحام الاحتلال للأقصى واعتقال بعض المصلين

فيديو.. لحظة استهداف طائرات الاحتلال لأحد مراصد المقاومة في القطاع

فيديو.. لحظة استهداف طائرات الاحتلال لأحد مراصد المقاومة في القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرجوب: نستنكر ثقافة غضّ الطرف عن الاعتداءات المتكررة بحقّ لاعبينا و منشآتنا الرياضية

الرجوب: نستنكر ثقافة غضّ الطرف عن الاعتداءات المتكررة بحقّ لاعبينا و منشآتنا الرياضية

الاحتلال يجرف 10 دونمات شرق سلفيت

الاحتلال يجرف 10 دونمات شرق سلفيت

تركيا تعقب على اقتحام الاحتلال للأقصى واعتقال بعض المصلين

تركيا تعقب على اقتحام الاحتلال للأقصى واعتقال بعض المصلين

وزارة شؤون القدس: ما جرى بالأقصى مخطط مبيّت من حكومة الاحتلال وبن غفير

وزارة شؤون القدس: ما جرى بالأقصى مخطط مبيّت من حكومة الاحتلال وبن غفير

طالع سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الأربعاء

طالع سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الأربعاء

دائرة الأوقاف في القدس تصدر بياناً بشأن أحداث المسجد الأقصى

دائرة الأوقاف في القدس تصدر بياناً بشأن أحداث المسجد الأقصى

طقس فلسطين: كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد الجمعة

طقس فلسطين: كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد الجمعة

الخارجية: ندين عدوان الاحتلال على الأقصى والمصلين ونحذر من تداعياته على ساحة الصراع

الخارجية: ندين عدوان الاحتلال على الأقصى والمصلين ونحذر من تداعياته على ساحة الصراع

منوعات

شاهد: تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير جدلاً واسعاً

شاهد: تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير جدلاً واسعاً

أيمن زيدان في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: سرق ما تبقى من روحي

أيمن زيدان في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: سرق ما تبقى من روحي

عمرو دياب يعزّي دينا الشربيني بوفاة والدها

عمرو دياب يعزّي دينا الشربيني بوفاة والدها

ما حقيقة إلغاء برنامج العرافة وإحالة بسمة وهبة للتحقيق

ما حقيقة إلغاء برنامج العرافة وإحالة بسمة وهبة للتحقيق

شاهد: الظهور الأول لابن باريس هيلتون من أم بديلة

شاهد: الظهور الأول لابن باريس هيلتون من أم بديلة

الموت يفجع الفنانة دينا الشربيني

الموت يفجع الفنانة دينا الشربيني

&quot;متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك&quot;.. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

"متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك".. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

مشهد نزع الحجاب في مسلسل &quot;النار بالنار&quot; يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار" يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

عربي

مصر: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى بغيضة ومستنكرة

مصر: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى بغيضة ومستنكرة

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يلتقيان في بكين الخميس

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يلتقيان في بكين الخميس

أول تعليق من دولة عربية على أحداث المسجد الأقصى

أول تعليق من دولة عربية على أحداث المسجد الأقصى

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس