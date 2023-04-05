شؤون فلسطينية

مشعل: ما يجري بالأقصى نقلة خطيرة في العدوان عليه

مشعل: ما يجري بالأقصى نقلة خطيرة في العدوان عليه
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، إن "ما يجري في المسجد الأقصى المبارك نقلة خطيرة في العدوان عليه واستباحته، والهمجية ضد إخواننا وأخواتنا المرابطين والمرابطات".

وطالب مشعل، في تصريح صحفي، الأربعاء، "الجميع بالسقف الأعلى من المبادرة، والتحرك والتفاعل والتحشيد والنصرة والعمل الاختصاصي والميداني والشعبي كلٌ في نطاق مجاله ومسؤوليته لنصرة المسجد الأقصى".

وشدد على أن "معركة الأقصى معركتنا جميعاً على المستوى الفردي والجماعي، فأَروا ربكم خير ما عندكم خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ شهر الجهاد والصبر والنصر، والمعارك الحاسمة في تاريخ الأمة".

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