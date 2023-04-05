طالع: التعليم بغزة تُعلن عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأربعاء، عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024، وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر بوابة الاستقطاب اعتباراً من 5 نيسان/ أبريل 2023 وحتى تاريخ 19 من الشهر نفسه وفق الإجراءات التالية:
- إنشاء حساب عبر الدخول الموحد الخاص بالخدمات الحكومية الإلكترونية من قبل المتقدم نفسه من خلال الرابط
-الدخول لبوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي عبر الربط
وأضافت أن المباحث المطلوبة للوظائف هي: "لغة عربية – تربية إسلامية – لغة إنجليزية – اجتماعيات - جغرافيا – تاريخ – رياضيات - فيزياء – علوم عامة – كيمياء – أحياء- تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي– تربية تكنولوجية – حاسوب وتكنولوجيا معلومات – علم مكتبات – تربية خاصة - إرشاد تربوي".
وذكرت الوزارة، أن الامتحان التحريري للوظائف التعليمية سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 أيار/ مايو 2023 الساعة التاسعة صباحاً.
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