تركيا تعقب على اقتحام الاحتلال للأقصى واعتقال بعض المصلين

أدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والتدخل في المصلى القبلي، واعتقال العديد من المدنيين الفلسطينيين، وانتهاك حرمة الحرم الشريف والوضع التاريخي الراهن الليلة الماضية.







وقالت الخارجية التركية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إن هذه الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك ليست مقبولة بأي حال من الأحوال".

رام الله - دنيا الوطنوأعربت عن قلقها البالغ من التصعيد الذي امتد إلى المنطقة، وخاصة غزة.وطالبت حكومة الاحتلال أن تكف فوراً عن جميع الاستفزازات والأعمال والهجمات التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.