فيديو.. لحظة استهداف طائرات الاحتلال لأحد مراصد المقاومة في القطاع









من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطننُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مشاهد للحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأحد مراصد المقاومة في قطاع غزة صباح اليوم.وقصفت طائرات الاحتلال، فجرًا، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.