شاهد: الاحتلال يدعي ضبط اثنين من نشطاء الهيكل حاولا ذبح قربان عيد الفصح بالأقصى

ادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت اثنين من نشطاء منظمة "عائدون بجبل الهيكل" بحوزتهما تيس كانا ينويان الدخول به للأقصى لذبحه كقربان عيد الفصح.







ونشرت منظمة "عائدون لجبل الهيكل"، صباح اليوم، صورة تظهر اثنين من النشطاء يحملان تيسًا وفي طريقهم إلى الأقصى لذبح قربان.















كما وطالبت مجموعة من الحاخامات الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين بذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى، خلال عيد "الفصح اليهودي"، الذي يأتي في شهر نيسان/أبريل المقبل، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

رام الله - دنيا الوطنوسابقًا، أعلنت عن جائزة مالية لمن يذبح قرابين عيد الفصح داخل المسجد الأقصى، وفق قناة (كان).وقالت المنظمة: "تعويضات مالية لكل مستوطن يتمكن من ذبح قربان عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى حتى لو حاول وتم وقفه".وسابقًا، بعث 15 حاخاما، مساء الأربعاء، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد الفصح لهذا العام في المسجد الأقصى.