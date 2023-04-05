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شؤون فلسطينية

بن غفير يعترض على رد الجيش ضد غزة ويُطالب بالاغتيالات

بن غفير يعترض على رد الجيش ضد غزة ويُطالب بالاغتيالات
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأربعاء، على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة فجرًا.

وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن بن غفير اعترض على رد الجيش ضد غزة، قائلًا: "كان يجب إزالة رؤوس وليس قصف كثبان".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.

من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.

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