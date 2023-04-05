الجهاد الإسلامي: المقاومة بعثت رسالة تحذيرية أولى للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وما تبعه من تنفيذ اقتحامات ومواجهات بينه والمقدسيين.وقالت الحركة على لسان ناطقها، طارق سلمي: إن "الموقف من عدوان الاحتلال على الأقصى عبرت عنه المقاومة بالصواريخ التي لم تكن سوى رسالة تحذير أولية للاحتلال من مغبة التمادي في العدوان على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى".وأضاف سلمي: "جاءت هذه الرسالة في توقيت متزامن مع عدد من عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية لتدلل على أن معركة الدفاع عن الأقصى ستشمل كل مناطق الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل".وأكد أن الشعب الفلسطيني مستعد ومتأهب للدفاع عن الأقصى وسيذهب للمواجهة مهما بلغت التضحيات.في السياق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.