دولي

ناتو تضع شروطًا لأوكرانيا قبل انضمامها إلى الحلف

ناتو تضع شروطًا لأوكرانيا قبل انضمامها إلى الحلف
ستولتنبرغ وزيلنسكي
رام الله - دنيا الوطن
وضع الأمين العام لحلف شمال أطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، شروطًا للموافقة على انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ: إنّ إجراء حوار موضوعي بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف ليس ممكناً إلا بعد ضمان سيادتها، بحسب قناة (الميادين).

وأضاف أنّ موقف (ناتو) حيال مسألة العضوية لم يتغير، وأوكرانيا سيكون مرحباً بها كعضو في الحلف وفق ما يدور من أحاديث خلال قمم (ناتو).

وتابع: "لإحراز تقدم ملموس في هذه المسألة، فإنّ الخطوة الأولى يجب أن تكون ضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، في نهاية أيلول/سبتمبر، أنّ أوكرانيا ستتقدم بطلب الانضمام إلى (ناتو) على عجل.

وصرح ستولتنبرغ حينها أنّ موقف الحلف ما زال ثابتاً فيما يتعلق بحق كل دولة في إقرار نهجها الخاص في السياسة وبسياسة "الأبواب المفتوحة"، إلا أنّه شدد على أنّ الحلف سيركّز جهوده على تقديم مساعدة لكييف للدفاع عن نفسها.

يُذكر أن حلف (ناتو) ضم فنلندا رسمياً مؤخراً، عقب توقيع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو وثيقة انضمام بلاده إلى الحلف في مكتب ممثلية فنلندا لدى الحلف ببروكسل، لتصبح فنلندا العضو الـ 31 في (ناتو).

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