دولي

آخر مستجدات محاكمة ترامب على قضية "شراء الصمت"

آخر مستجدات محاكمة ترامب على قضية "شراء الصمت"
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
كشف المدعي العام لمانهاتن الأمريكية، ألفين براغ، أمس الثلاثاء، آخر مستجدات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على ما تسمى قضية "شراء الصمت".

وقال المدعي: إنه تم توجيه 34 تهمة جنائية للرئيس السابق، دونالد ترامب، مشددا أنه "لا يمكن التساهل مع هذه التهم".

ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم الموجهة ضده، وذلك خلال مثوله، مساء اليوم، أمام محكمة مانهاتن، لإبلاغه بلائحة الاتهامات ضده والتي تتعلق منها بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية أمريكية قبل انتخابات 2016، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

وعقب مغادرة ترامب مقر المحكمة، حذر المدعي العام لمانهاتن من أنه "لا يمكن التساهل مع التهم" الموجهة ضد ترامب، كاشفا عن المخالفات القانونية التي ارتكبها.

وقال براغ: إن ترامب حاول مع آخرين التعتيم وإخفاء جرائم متعلقة بانتخابات 2016، ودفع رشاوى عبر شركات وهمية، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف أن ترامب متهم بتزييف سجلات ودفع أموال لثلاثة أشخاص انتهكوا قوانين الانتخابات في نيويورك.

ولفت إلى أنه متهم أيضا بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك.

وشدد المدعي العام أنه "لا دوافع سياسية وراء قضية ترامب"، وقال إننا "ننفذ اليوم التزامنا بضمان أن يكون الجميع متساوون أمام القضاء".

وسلم ترامب نفسه للمحكمة، مساء اليوم، وهي لحظة فريدة في التاريخ الأمريكي، حيث أصبح أول رئيس سابق يمثل أمام قاض للرد على اتهامات جنائية.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام ضد ترامب، الأسبوع الماضي، تتعلق بتهم منها شراء صمت ممثلة أفلام إباحية أمريكية قبل انتخابات 2016.

وتتضمن لائحة الاتهام أيضا اتهامات بالتآمر وتزوير سجلات تجارية قبل انتخابات 2016.

أخبار ذات صلة

عضوا كونغرس يُطالبان إدارة بايدن بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

عضوا كونغرس يُطالبان إدارة بايدن بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

ثمة حاجة ملحة.. أردوغان: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي

ثمة حاجة ملحة.. أردوغان: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي

ناتو تضع شروطًا لأوكرانيا قبل انضمامها إلى الحلف

ناتو تضع شروطًا لأوكرانيا قبل انضمامها إلى الحلف

آخر مستجدات محاكمة ترامب على قضية &quot;شراء الصمت&quot;

آخر مستجدات محاكمة ترامب على قضية "شراء الصمت"

الإفراج عن ترامب بعد جلسة اتهام تاريخية والقاضي يعلن الموعد المتوقع لبدء المحاكمة

الإفراج عن ترامب بعد جلسة اتهام تاريخية والقاضي يعلن الموعد المتوقع لبدء المحاكمة

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

التعاون الإسلامي تدين العنف ضد المسلمين في ولايات بالهند

التعاون الإسلامي تدين العنف ضد المسلمين في ولايات بالهند

قتيل وعشرات الجرحى بحادث قطار مروع في هولندا

قتيل وعشرات الجرحى بحادث قطار مروع في هولندا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: سيصل العدو رسائل أخرى خلال الساعات المقبلة إذا لم يع رسالة غزة

أبو مجاهد: سيصل العدو رسائل أخرى خلال الساعات المقبلة إذا لم يع رسالة غزة

شاهد: لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في اسديروت

شاهد: لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في اسديروت

حماس: القصف الإسرائيلي على غزة محاولة فاشلة لمنع مساندة القدس والضفة بكل الوسائل

حماس: القصف الإسرائيلي على غزة محاولة فاشلة لمنع مساندة القدس والضفة بكل الوسائل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى عقب إجبار المصلين على مغادرته

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى عقب إجبار المصلين على مغادرته

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالأقصى تمهيداً لاقتحام المستوطنين

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالأقصى تمهيداً لاقتحام المستوطنين

السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

إصابة مجند إسرائيلي في إطلاق نار قرب الخليل

إصابة مجند إسرائيلي في إطلاق نار قرب الخليل

إصابات بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابات بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

منوعات

الموت يفجع الفنانة دينا الشربيني

الموت يفجع الفنانة دينا الشربيني

&quot;متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك&quot;.. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

"متسمحش للناس تستخدم ماضيك لهدم فكرك".. تامر حسني يوجّه رسالة للشباب

مشهد نزع الحجاب في مسلسل &quot;النار بالنار&quot; يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

مشهد نزع الحجاب في مسلسل "النار بالنار" يثير جدلاً واسعاً بين الجمهور

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

شاهد: نهال عنبر تنفعل بشدة بعد وقوعها ضحية لرامز جلال

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

بالفيديو: كيف ردّ ياسر العظمة على منتقديه؟

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

أول تعليق من نقابة الموسيقيين على موجة انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

فيديو: منى واصف تفاجئ الجمهور بمشهد الدراجة النارية

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

الخلاف يشتعل مجدداً بين فارس كرم وميريام فارس

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

بإطلالة هندية.. هنا الزاهد تبهر الجمهور بظهورها الأخير

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

كيف ردّت شكران مرتجى على سؤال قاسٍ وجّه لها عن الأمومة؟

عربي

مصر: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى بغيضة ومستنكرة

مصر: مشاهد اقتحام المسجد الأقصى بغيضة ومستنكرة

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يلتقيان في بكين الخميس

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يلتقيان في بكين الخميس

أول تعليق من دولة عربية على أحداث المسجد الأقصى

أول تعليق من دولة عربية على أحداث المسجد الأقصى

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس