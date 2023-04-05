آخر مستجدات محاكمة ترامب على قضية "شراء الصمت"

كشف المدعي العام لمانهاتن الأمريكية، ألفين براغ، أمس الثلاثاء، آخر مستجدات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على ما تسمى قضية "شراء الصمت".







وقال المدعي: إنه تم توجيه 34 تهمة جنائية للرئيس السابق، دونالد ترامب، مشددا أنه "لا يمكن التساهل مع هذه التهم".

رام الله - دنيا الوطنودفع ترامب ببراءته من جميع التهم الموجهة ضده، وذلك خلال مثوله، مساء اليوم، أمام محكمة مانهاتن، لإبلاغه بلائحة الاتهامات ضده والتي تتعلق منها بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية أمريكية قبل انتخابات 2016، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وعقب مغادرة ترامب مقر المحكمة، حذر المدعي العام لمانهاتن من أنه "لا يمكن التساهل مع التهم" الموجهة ضد ترامب، كاشفا عن المخالفات القانونية التي ارتكبها.وقال براغ: إن ترامب حاول مع آخرين التعتيم وإخفاء جرائم متعلقة بانتخابات 2016، ودفع رشاوى عبر شركات وهمية، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.وأضاف أن ترامب متهم بتزييف سجلات ودفع أموال لثلاثة أشخاص انتهكوا قوانين الانتخابات في نيويورك.ولفت إلى أنه متهم أيضا بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك.وشدد المدعي العام أنه "لا دوافع سياسية وراء قضية ترامب"، وقال إننا "ننفذ اليوم التزامنا بضمان أن يكون الجميع متساوون أمام القضاء".وسلم ترامب نفسه للمحكمة، مساء اليوم، وهي لحظة فريدة في التاريخ الأمريكي، حيث أصبح أول رئيس سابق يمثل أمام قاض للرد على اتهامات جنائية.ووجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام ضد ترامب، الأسبوع الماضي، تتعلق بتهم منها شراء صمت ممثلة أفلام إباحية أمريكية قبل انتخابات 2016.وتتضمن لائحة الاتهام أيضا اتهامات بالتآمر وتزوير سجلات تجارية قبل انتخابات 2016.