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دائرة الأوقاف في القدس تصدر بياناً بشأن أحداث المسجد الأقصى

دائرة الأوقاف في القدس تصدر بياناً بشأن أحداث المسجد الأقصى
جانب من اعتداءات الاحتلال في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد القبلي وتكسير أبوابه وشبابيكه والاعتداء على المعتكفين فيه.

واعتبرت في بيان لها هذه التصرفات تعديًا صارخًا على هوية ووظيفة المسجد كمكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وكذلك تعديًا سافرًا ومرفوضًا على صلاحيات أوقاف القدس وخدمتها لضيوف الرحمن في مسجدهم الأقصى المبارك".

كما شددت على أن تصرفات الاحتلال تعدٍ صارخ على هوية ووظيفة المسجد الأقصى كمكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وعلى صلاحياتها.

وناشد دائرة الأوقاف في القدس، العاهل الأردني والعالمين العربي والإسلامي بوضع حد لهذه الاعتداءات والاقتحامات.

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