دائرة الأوقاف في القدس تصدر بياناً بشأن أحداث المسجد الأقصى



كما شددت على أن تصرفات الاحتلال تعدٍ صارخ على هوية ووظيفة المسجد الأقصى كمكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وعلى صلاحياتها.





وناشد دائرة الأوقاف في القدس، العاهل الأردني والعالمين العربي والإسلامي بوضع حد لهذه الاعتداءات والاقتحامات.

واعتبرت في بيان لها هذه التصرفات تعديًا صارخًا على هوية ووظيفة المسجد كمكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وكذلك تعديًا سافرًا ومرفوضًا على صلاحيات أوقاف القدس وخدمتها لضيوف الرحمن في مسجدهم الأقصى المبارك".