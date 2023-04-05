طقس فلسطين: كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد الجمعة



ويكون طقس فلسطين هذه الليلة، صافياً بوجه عام بارداُ خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون طقس فلسطين يوم الخميس غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الجمعة كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.