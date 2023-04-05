أبو مجاهد: سيصل العدو رسائل أخرى خلال الساعات المقبلة إذا لم يع رسالة غزة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية، محمد البريم (أبو مجاهد): "إذا لم يعِ العدو جيداً طبيعة الرسالة التي وجهتها المقاومة من غزة ستصله رسائل أخرى خلال الساعات المقبلة".وأضاف، أبو مجاهد، في تصريحات صحفية، أن "تبني أذرع فصائل المقاومة الفلسطينية رسمياً إطلاق الصواريخ من غزة هي رسالة تحذير للعدو".وأكد، أن "ما يتعرض له المسجد الأقصى جريمة صهيونية نكراء وشعبنا الفلسطيني سيدافع عن حقوقه وسيواصل الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه مهما عظمت التضحيات".