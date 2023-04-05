حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء ودول العالم لوقف العدوان

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل فلسطينينا وعربياً ودولياً.وأكد الشيخ، في تغريدة له، على موقع (تويتر)، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء والعديد من دول العالم لوقف العدوان، مطالباً بـ "وضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال".