حماس: القصف الإسرائيلي على غزة محاولة فاشلة لمنع مساندة القدس والضفة بكل الوسائل

رام الله - دنيا الوطنوصف حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة فجراً بالمحاولة الفاشلة لمنع غزة من الاستمرار بمساندة القدس والضفة الغربية.وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن "شعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة وكل فلسطين، سيبقون سيفاً للقدس ودرعاً لها، ولن يرهبنا القصف، بل يزيدنا تمسكاً بممارسة حقنا في نصرة المسجد الأقصى المبارك".وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بإطلاق نحو 16 صاروخاً استهدفت مستوطنات غلاف غزة.