مصدر لـ "دنيا الوطن": مصر تبذل جهوداً لمنع التصعيد ووقف الاعتداء على المصلين بالأقصى





وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إن مصر ووسطاء دوليين يبذلون جهوداً لمنع التصعيد في غزة والضفة"، مضيفا: أن مصر والوسطاء طالبوا الجانب الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على المصلين واحترام المقدسات والاتفاقيات الدولية التي نصت على عدم المس بالمقدسات.





وحذر المصدر، من تصعيد، لا يمكن وقفه، بسبب تسارع الأحداث، مشيراً إلى أن "التخوفات من وقوع ضحايا تبعاً لهذا التصعيد الخطير".





واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، واعتقلت المئات من المصلين بداخله، فيما قدرت مصادر مقدسية عدد المعتقلين بنحو 500 معتقل.





وجددت قوات الاحتلال اقتحام الأقصى عقب صلاة الفجر، وأخرجت المعتكفين بداخله، تمهيداً لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.





خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري، أن مصر ووسطاء دوليين يبذلون جهوداً واتصالات مكثفة، لمنع التصعيد في غزة والضفة، عقب اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المعتكفين داخل المسجد الأقصى.