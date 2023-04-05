مباشر | مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع بغزة والمقاومة ترد
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.

 

من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.

 

وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين داخل المسجد الأقصى، وأجبرتهم على الخروج تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال ساعات الليل المئات من المعتكفين في الأقصى، فيما أفادت مصادر مقدسية، أن عدد المعتقلين وصل إلى نحو 500 معتقل.

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