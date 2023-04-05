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إصابة مجند إسرائيلي في إطلاق نار قرب الخليل

إصابة مجند إسرائيلي في إطلاق نار قرب الخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بإصابة مجند في إطلاق نار قرب الخليل، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت بأن قوات الجيش هرعت لمكان الحادث.

ودوت صفارات الإنذار فجر اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة غلاف غزة، عقب إطلاق رشقة صاروخية من قبل فصائل المقاومة في القطاع.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه متابعة للتقرير عن تفعيل الإنذار الأول في "سديروت"، تم رصد إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة، واعترضت القبة الحديدية أربعة منها.

وأضاف: أنه في أعقاب الإنذار الثاني في غلاف غزة، تم رصد إطلاق أربعة صواريخ إضافية من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية نحوها.

ووفق الصحفي، ماندي ريزل، فإن مصنعاً تعرض لصاروخ في "سديروت"، وهو تابع لشركة أغذية ضخمة.

يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.

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