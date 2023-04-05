وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يلتقيان في بكين الخميس

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مصادر لم تسمها، بأن وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في بكين، يوم الخميس، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء.وكشفت المصادر، أن لقاء بكين سبقته ثلاثة اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.وأوضحت أن اختيار الصين مكانًا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين.