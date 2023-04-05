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شؤون فلسطينية

إصابات بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابات بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس
مواجهات في بيتا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 12 حالة اختناق بالغاز إلى الآن، وان المواجهات لا زالت مستمرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت مصادر محلية في البلدة إلى أن مسيرة انطلقت الى مدخل البلدة، تنديدا باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

كما شارك عشرات الشبان وسط مدينة نابلس بمسيرة منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

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